Tokio - Die Wirtschaft Japans, drittgrösste Volkswirtschaft der Welt, ist im Frühling so stark wie seit gut zwei Jahren nicht mehr gewachsen. Wie aus Regierungszahlen vom Montag hervorgeht, lag die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal 1,0 Prozent höher als im ersten Quartal. Das ist der höchste Wert seit dem ersten Quartal 2015. Annualisiert, also auf das Jahr hochgerechnet, wuchs die Wirtschaft um 4,0 Prozent. Dieser Wert gibt an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das Tempo ein Jahr gehalten würde.

Das Wachstumstempo lag klar über den Erwartungen von Analysten. Sie hatten im Quartalsvergleich mit einem Zuwachs um 0,6 Prozent gerechnet. Annualisiert hatten die Erwartungen 2,5 Prozent betragen. Im ersten Quartal hatte das Wachstum deutlich niedriger gelegen. Zudem war der Abschnitt von April bis Juni das sechste ...

