Im Gegensatz zum aus der Flex/Starrflex-Technologie bekannten und etablierten Polyimid ist die Materialbasis eine hochelastische thermoplastische Polyurethan-Folie (TPU), auf die Kupferfolien laminiert werden. Das ohne Einsatz von Weichmachern hergestellte Polyurethan ist in verschiedensten Modifikationen von hart über weich bis hin zu elastisch verfügbar. Es wird in vielen Bereichen verwendet, wie in Matratzen, Schuhsohlen, Schläuchen und Dichtungen oder auch als Lederimitat für Möbel. Zudem weist dieses Basismaterial weitere Eigenschaften auf. Es ist chemisch stabil gegenüber Ölen, Ozon, Teer, vielen Lösemitteln und verdünnten Säuren. Es hat eine hohe Dichtheit gegen flüssige Medien bei gleichzeitig hoher Dampfdurchlässigkeit, ist Hydrolyse- und Mikroben-beständig und biokompatibel. Neben der hohen UV- und Witterungsbeständigkeit ist es sehr gut schweißbar, hat eine gute Thermoformbarkeit und lässt sich verkleben, bedrucken und hinterspritzen. Zudem ist es hinterschäumbar.

Hochelastische Folie aus Multiblock-Copolymer

Contag, Berlin, hat sich in diversen Forschungs- und Industrieprojekten ein umfangreiches Know-how zu dieser Technologie erarbeitet und bietet die Prototypenfertigung auch in den firmentypischen kurzen Lieferzeiten an. Für die Anwendung als dehnbares Leiterplattensubstrat kommt eine hochelastische Folie aus Multiblock-Copolymer mit harten und weichen Segmenten zum Einsatz. Bei Contag beträgt die verarbeitete Standarddicke 0,10 mm. Aber auch andere Dicken zwischen 0,05 mm bis 1,00 mm werden auf Anfrage verarbeitet. Die Kupferfolien werden dann auf das dielektrische Grundmaterial laminiert und strukturiert. Als finale Kupferdicke können zwischen 5 bis 70 µm gewählt werden. Die erreichte Haftfestigkeit und Abzugskraft der aufgebrachten Kupferfolie liegt im Bereich von 3 N/mm und ist damit deutlich höher als in der relevanten IPC-Leiterplattennorm gefordert (> 1 N/mm).

Das aufgebrachte elektrische Layout in Form der ...

