Man ist äußerst nahe dran am derzeitigen Brandherd Nordkorea: Japan läge in Reichweite militärischer Operationen der Nordkoreaner. Als sich der Ton zwischen den USA und Nordkorea im Verlauf der vergangenen Woche verschärfte, war das der Auslöser, um an der Börse in Tokio deutlichere Verkäufe auszulösen.

