Schenkungsteuer kann bei Erbverzicht künftig höher ausfallen und Anlieger können auf Steuernachlässe beim Straßenausbau hoffen. Außerdem: Expertentipps für Wohnungseigentümer. Die Steuer- und Rechtstipps der Woche.

Schenkungssteuer: Strengere Regeln bei Erbverzicht

Verzichten gesetzliche Erben vor einem Todesfall auf Ansprüche, können sie später nicht einmal ihren Erbpflichtteil einfordern. Dafür erhalten sie vom Erblasser oder anderen Erben oft eine Abfindung. Auf diese kann Schenkungsteuer anfallen. Sie wurde bislang so berechnet, als ob der Erblasser das Geld gezahlt hätte, selbst wenn tatsächlich andere Erben zahlten. Doch der Bundesfinanzhof warf die Rechtsprechung nun über den Haufen: Freibetrag und Steuersatz müssten doch nach dem Verwandtschaftsgrad zwischen Zahlendem und Empfänger bestimmt werden (II R 25/15). Die fällige Schenkungsteuer kann damit deutlich höher sein.

Hausratversicherung: Diebstahl nach der Betriebsfeier

Auf dem Weg von einer Betriebsfeier nach Hause wurde einer Frau im Gespräch mit einem Kollegen die Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen. Darin befand sich ihr Wohnungsschlüssel. Diebe drangen so in ihre Wohnung ein und stahlen Schmuck, Mobiltelefone und Laptops für 17.500 Euro. Obwohl die Frau eine Hausratversicherung hatte, musste diese nicht zahlen. Ansprüche waren im Vertrag ausgeschlossen, wenn ein Einbruch mit dem richtigen Schlüssel durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht worden war. Das Oberlandesgericht Hamm sah dies hier erfüllt: Die Frau hätte ihre Tasche am Körper bei sich führen müssen (20 U 174/16).

Straßenausbau: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...