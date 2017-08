BERLIN (dpa-AFX) - Der Start-up-Entwickler Rocket Internet will eigene Aktien zu einem Gesamtkaufpreis bis zu 100 Millionen Euro zurückkaufen. Mit dem Rückkaufprogramm sollen bis zu fünf Millionen Aktien erworben werden, teilte Rocket Internet am Montag mit. Dies entspreche einem Aktienkapital von bis zu 3,03 Prozent des im SDax notierten Unternehmens. Der Rückkauf soll über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse an diesem Montag (14. August 2017) beginnen und mit dem 30. April 2018 enden. Rocket Internet plant die zurückgekauften Anteilsscheine einzuziehen und das Grundkapital entsprechend herabzusetzen./mne/stb

ISIN DE000A12UKK6

AXC0059 2017-08-14/08:49