DAX - Erholung mit Fragezeichen (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: In der Vorwoche brach der DAX wie erwartet unter die wichtige Unterstützung bei 12.100 Punkten ein und fiel in der Spitze bis 11.950 Punkte. An diesem ersten Kursziel der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch kamen die Bullen wieder auf das Parkett zurück und starteten eine korrektive Aufwärtsbewegung. Diese führt den Index heute im vorbörslichen Handel über den Widerstand bei 12.100 Punkten. Dennoch bleiben die Bären weiterhin in der Übermacht. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.15 Uhr): Oberhalb von 12.050 Punkten könnte der DAX die kleine Erholung bis 12.175 Punkte fortsetzen. Dort angekommen, dürfte es...

Den vollständigen Artikel lesen ...