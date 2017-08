ISA TanTec, ein umweltfreundlicher Lederhersteller der für seine Marke LITE (Low Impact To the Environment Umweltschonend) bekannt ist, gab bekannt, dass die TrimTec-Produktionslinie, die sich auf Jeans-Etiketten, Kleidungsbesätze, Handtaschen und Schuhe spezialisiert, im September in Saigon TanTec in Betrieb genommen werden soll.

ISA verfügt über drei supermoderne Gerbereien in den USA, Vietnam und China, und die TrimTec-Produktion ist derzeit in China ansässig. Angesichts einer zunehmenden Zahl von Kunden in Vietnam wird eine fortschrittlichere TrimTec-Produktionsanlage bei Saigon TanTec eingerichtet, um die lokale Nachfrage zu erfüllen.

Carl Flach, Senior Director Operational Strategies von ISA TanTec, sagte dazu: "Das Unternehmen befindet sich in nächster Nähe zu seinen Kunden. Wir investieren auch in neue Maschinen, um den Kundenwünschen bezüglich kürzerer Marktreifezeiten und mehr Flexibilität nachzukommen."

"Wir wollen der vertrauenswürdige lokale Anbieter sein. Jetzt können wir schneller auf die Nachfrage reagieren, während das Qualitätsniveau und der LITE- und RSL-Standard gewährleistet bleiben", ergänzte er.

Mit Herstellungsanlagen an mehreren Standorten ist TrimTec in der Lage, alle Vertriebsstufen zu unterstützen. Das Unternehmen arbeitet mit allen Arten von Firmen zusammen, darunter internationale Marken, Handelsgesellschaften und Kleidungshersteller.

Da Vietnam eine Reihe neuer Partnerschaften aufbaut, einschließlich zahlreicher Freihandelsabkommen mit verschiedenen Ländern, ist ISA in der Lage, seine Wachstumsambitionen weiter zu beschleunigen und seine globale Präsenz in einer der dynamischsten Regionen der Welt zu konsolidieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

