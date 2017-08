Der führende IP-Geolocation-Datenprovider wurde ausgewählt, um die Kontextrelevanz von Premium-Werbung für europäische Gesamtlösungen zu verbessern

Digital Element, der führende Anbieter von IP-Geolocation-Technologie, hat heute bekanntgegeben, dass Improve Digital, die "All-in-one"-Werbeplattform für Verlagshäuser, Content Provider und Rundfunkanbieter, die hyperlokale Targeting-Lösung NetAcuity Edge eingeführt hat, um sicherzustellen, dass Kunden die richtige Werbung an die richtige Zielgruppe, am richtigen Standort liefern kann.

Die Technologie von Digital Element wurde in 360 Polaris integriert, die Gesamtplattform für Monetarisierungstechnologie von Improve Digital für Provider von Video-, Web- und Mobile-Content. Diese programmatische Werbelösung integriert einen Premium-Werbungsserver und eine Versorgungsplattform, damit Content Provider so ihr Einkommen auf komplett transparente Weise maximieren können. Improve Digital hat mehr als 250 Mediapartner und arbeitet mit großen Marken zusammen, darunter Hearst, eBay, IDG und mehr.

Improve Digital hat sich für Digital Elements entschieden, um die Granularität und Präzision ihrer geografischen Targeting-Daten zu verbessern und die zunehmende Nachfrage seiner Premium-Kunden und deren Inserenten zu decken. Die 360 Polaris-Technologie funktioniert in allen Formaten und auf allen Geräten und integriert Video, Native Advertising, Rich Media und Display-Anzeigen deshalb ist es unumgänglich, dass Improve Digital den Standort des Kunden identifizieren kann, um gezielte und korrekt optimierte Werbung anbieten zu können. Indem die NetAcuity Edge™-Technologie integriert wird, ermöglicht Improve Digital ihren Kunden, ein besseres Verständnis für den Standort von deren Kunden zu gewinnen und bietet einzigartige Präzision für das Targeting von Videowerbung auf mehreren Geräten an. Des Weiteren bietet der Einsatz von weiteren Datenbankverbindungstypen, ISP und Mobilnetzbetreibern von Digital Element weitere Targeting-Kapazitäten.

"Unser Geschäft baut auf dem Angebot präziser Einblicke in hochwertige Anzeigeninventare und -Zielgruppen auf, sowie auf unserem Ruf als vertrauensvoller und transparenter Partner unserer Kunden und unserem Dienst im Interesse von Verlagshäusern, Content Providern und Rundfunkanbietern", so Garry Turkington, Chief Technology Officer bei Improve Digital. "Die Service-Qualität, die wir anbieten, ist auf eine zuverlässige, transparente und vertrauensvolle Datenquelle angewiesen, und die Geolocation-Technologie von Digital Element erweitert und ergänzt unser Produktangebot sowohl weltweit als auch lokal und hebt so unsere Position auf dem Markt."

NetAcuity Edge™ von Digital Element verbindet herkömmliche Infrastrukturanalyse mit Erkenntnissen aus einem Netzwerk globaler Handelspartner für ein besseres Internet-Mapping. Das Ergebnis ist die granularste und genaueste hyperlokale Geotargeting-Lösung, die User-Anonymität wahrt und den höchsten Datenschutzstandards für Enduser entspricht.

Charlie Johnson, Digital Elements Vice President UK Irland, freut sich: "Improve Digital ist ein führendes Unternehmen in der Videowerbungsindustrie und ihre Fähigkeit, Premium-Service für Content Provider anzubieten ist auf Daten von hoher Qualität angewiesen, um so genaue Targeting-Profile zu erstellen. Dies wird durch die Integration von unseren außergewöhnlichen granularen hyperlokalen Daten in die 360 Polaris-Plattform ermöglicht und wir freuen uns darauf, ihnen beim Erfüllen der hohen Erwartungen ihres beeindruckenden Kundenstamms behilflich zu sein."

Improve Digital erweitert Digital Elements Portfolio renommierter Kunden, darunter: Disney Interactive, Sony Pictures, CNN, BBC, ESPN, Channel 5, Hulu, CBS Interactive, YouView, Turn, Videology und Teads.tv.

Über Digital Element

Seit 1999 bietet Digital Element globale Geolocation-Lösungen an, die Online-Initiativen mit Jederzeit-Überall-Relevanz und Kontext versehen von Desktop- bis hin zu Mobilgeräten. Die patentierte Technologie des Unternehmens wurde zertifiziert und akkreditiert, Echtzeit-Zugang zu genauer und zuverlässiger Location Intelligence ohne Verletzung der Privatsphäre des Users bereitzustellen. Seit mehr als einem Jahrzehnt vertrauen viele der weltweit größten Websites, Marken, Werbenetzen, Social Media Plattformen und Mobile Publisher auf Digital Elements Technologie in Bezug auf das Targeting ihrer Werbung, die Lokalisierung des Inhalts, Verbesserung der Analysen und Verwaltung der Inhaltsrechte sowie Erfassung und Verhinderung von Betrug. Besuchen Sie http://www.digitalelementland.com/de/ für weitere Informationen darüber, wie Sie die Online-Welt mit der Offline-Power des Standorts bereichern können. Mit seinen Hauptsitzen in Atlanta und London ist Digital Element eine Division der Digital Envoy Inc.

Über Improve Digital

Improve Digital ist eine All-in-one Werbeplattform für Verlagshäuser, Content Provider und Rundfunkanbieter.

Es ist das Ziel von Improve Digital, intelligente, effiziente und verantwortliche digitale Unternehmen für deren Unternehmenskunden aufzubauen. Es erstellt die Technologie, die Werbungsmärkte möglich macht. Content Provider, digitale Verlagshäuser und Rundfunkanbieter nutzen diese Technologie, um ihre Videos, mobile und Web-Inventare zu monetisieren.

Das Unternehmen arbeitet mit über 250 der weltweiten größten Medieninhaber zusammen und unterstützt durch sie monatlich die Arbeit von 112.000 Inserenten. Improve Digital ist ein Swisscom Unternehmen mit Geschäftsstellen in London, Amsterdam, München, Antwerpen, Barcelona und Paris.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.improvedigital.com/

