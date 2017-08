Magnetbandspeicher erleben derzeit eine Renaissance: Erfunden vor mehr als 60 Jahren, sind sie nach wie vor eine sichere, energieeffiziente und kostengünstige Technologie zur Speicherung und Archivierung enormer Datenmengen. Meist werden sie in der lokalen Datensicherung in , für Disaster-Recovery-Lösungen oder zur Einhaltung rechtlicher Vorgaben für die Datenaufbewahrung eingesetzt. Die Industrie nutzt sie jedoch vermehrt für neue Anwendungen in den Bereichen Big Data oder Cloud Computing.

Mit der nun präsentierten Technologie könnte eine Kassette bis zu 330 Terabytes (TB) an unkomprimierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...