Frankfurt - Die Rendite 10-jähriger Bunds ist wieder in ihren seit Jahresbeginn bestehenden Seitwärtskanal zurückgekehrt, so die Analysten der Helaba.Die von den Analysten avisierte Entspannung am Rentenmarkt sei eingetroffen, zuletzt unterstützt von Safe-Haven-Zuflüssen in Bundesanleihen und US-Treasuries. Die nervöse geopolitische Lage habe die internationalen Kapitalströme in Richtung Staatsanleihen gelenkt.

Den vollständigen Artikel lesen ...