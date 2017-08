Die Aktie der Versicherungsgiganten Allianz mit Sitz in München, Bundesland Bayern, befindet sich in einem langen Aufwärtstrend. Das Papier bewegt sich dabei in einem steigenden Trendkanal (siehe Chart). In der Vorwoche wurde hier der untere Bereich dieses Trendkanals erreicht, in Folge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...