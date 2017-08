Arno Wohlfahrter, ehemaliger Radrennsportler, überquerte beim Giro d'Italia 1988 unter extremsten Bedingungen den Gavia-Pass. Aus dieser Extremsituation und aus dem Leistungssport an sich leitet er Maxime ab, die er für eine Karriere in der Wirtschaft wie auch für ein gut gelebtes Leben als unterstützend erachtet. Weiters geben Wohlfahrters Interviews mit heimischen Sportgrößen wie Hubert Neuper, Gerhard Berger, Klaus Heidegger und vielen anderen Persönlichkeiten aus Sport und Wirtschaft - wie Karl Gamper - einen Einblick in das Leben ehemaliger Profisportler bzw. Sportbegeisterter, die sich nach dem Sport - jeder auf seine Art sehr erfolgreich - in der Wirtschaft etabliert haben. Arno Wohlfahrter - Das Gavia-Prinzip....

