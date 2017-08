FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem positiven Handelsstart hat der Dax am Montag vorerst die Marke von 12 000 Punkten gefestigt. In einer deutlichen Erholungsbewegung stieg der deutsche Leitindex in den ersten Minuten nach der Eröffnung um 0,91 Prozent auf 12 123,96 Zähler. Beeinträchtigt von der Risikoscheu der Anleger wegen des Nordkorea-Konflikts hatte er die Schwelle bereits am Ende der Vorwoche getestet, letztlich aber für sich behaupten können.

Mildernd scheine es sich nun laut Dirk Gojny von der National-Bank an den Finanzmärkten auszuwirken, dass sich zahlreiche Länder zur Deeskalation der Nordkorea-Krise als Vermittler anbieten. Anleger dürften am deutschen Aktienmarkt aber weiter sensibel auf die derzeitigen politischen Krisenherde reagieren. Neben dem Konflikt mit Nordkorea schließt US-Präsident Donald Trump neuerdings auch ein militärisches Eingreifen in Venezuela nicht aus.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Montag um 0,93 Prozent auf 24 718,21 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte besonders deutlich um 1,26 Prozent auf 2246,38 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte 0,79 Prozent höher./tih/fbr

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0066 2017-08-14/09:22