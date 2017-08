Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-08-14 / 09:00 Im Herbst findet das weltweit größte Indoor-Musikfestival, das Reeperbahnfest in Hamburg statt. Im Zuge dessen werden die International Sound Awards zum fünften Mal in Folge verliehen. Die Jury der ISA ist von der zukunftsweisenden Technologie, der Spracherkennung und dem gesamten XOUNTS Konzept überzeugt. So wurde XOUNTS gleich in zwei verschiedenen Kategorien nominiert: Research & Development - ist die Kategorie für Forschung, Audio Software Entwicklung, sowie Audio Hardware Entwicklung. Digital Product Sound Design - umfasst Alle Produktdesigns mit digitalem oder elektronischem Produktklang. *WAS IST XOUNTS UP?* Das Multitalent XOUNTS UP ist die Symbiose aus perfektem 360° Stereo Sound, individualisierbarem Design, atmosphärischer Beleuchtung und kabelloser Multimediavernetzung mit nahezu allen mobilen Endgeräten wie Smartphone, Tablet, Radio oder TV, Powerbank, USB oder Mikrofon über Bluetooth, Apple TV, Apple Airplay und viele andere Streaming-Dienste. *XOUNTS - MAKES THE WORLD SOUND BETTER!* XOUNTS UP ist ein modernes Soundsystem mit neu entwickelter Flachmembrantechnologie. Während herkömmliche Klangsysteme mit Hochfrequenz- und Mittelstrecken-Membranen ausgerüstet sind, sorgen bei XOUNTS UP zwei Oberflächenmembranen dafür, dass der pyramidenförmige Klangkörper zum schwingen gebracht wird. Daraus entsteht eine homogene Raumklanglandschaft. Der Subwoofer setzt nicht auf herkömmliche Ausrüstung, sondern auf Bassreflextechnologie, die speziell für diese Form entwickelt wurde und als Down-Burn-Subwoofer in die Basis integriert ist. Aus diesem Grund ist es möglich, einen vollen 360 ° Stereo-Sound mit nur einem Gerät zu erzielen. *MODULARITÄT FÜR MEHR FREIHEIT* XOUNTS UP ist - gegenüber anderen handelsüblichen Geräten, ein modulares System, das volle Kompatibilität mit anderen Technologien wie beispielsweise Bluetooth, Wireless oder etwa Philips Hue bietet. Mit XOUNTS UP wurde eine offene und zukunftsweisende Infrastruktur im Inneren der Pyramide geschaffen. *XOUNTS - SOUND & DESIGN* Ein Schwerpunkt während der Entwicklung von XOUNTS UP war die anpassbare äußere Designabdeckung. Die austauschbare Außenhaut, das "Style Cover", wird in einer deutschen Manufaktur handgefertigt und besticht durch seinen einzigartigen Look. Der Nutzer hat die Möglichkeit, kreativ zu werden und sein eigenes Style Cover zu kreieren. So kann jeder, sein persönliches Grafikdesign erstellen, oder hat die Möglichkeit aus der XOUNTS Style Cover-Kollektion ein Motiv auszuwählen. *XOUNTS SPRACHSTEUERUNG* XOUNTS UP ist eines der ersten Multiroom-Systeme, in das sich das Sprachsteuerungsmodul Alexa von Amazon integrieren lässt. Dank der Sprachsteuerung ist es möglich mit XOUNTS UP zu kommunizieren. Bequem vom Sofa kontrolliert man Licht, Ton und Musik. *AUDIO BRANDING ACADEMY UND DER INTERNATIONAL SOUND AWARD* Die Audio Branding Academy (ABA) wurde in 2009 in Hamburg gegründet. Die ABA ist die Institution, die sich mit innovativen und zukunftsweisenden Produkten aus dem Bereich Sound befasst. Jährlich werden herausragende musikalische Projekte im Rahmen der "International Sound Award"-Preisverleihung gekürt. Getreu dem Motto "Make the world sound better" sucht die ISA nach den besten Sound-Lösungen und technischen Innovationen. Dieses Jahr wird der Sound Award zum fünften Mal in Folge gekürt und findet am 21.09.2017 im Rahmen des Reeperbahnfestivals in Hamburg, St.Pauli statt. Die ISA-Jury besteht aus international bekannten und zertifizierten Sound-Experten, die sich jährlich das Beste aus den Bereichen akustischer Architektur, Audio Branding, Digitaler Sound Apps und vielen weiteren, anschauen. *ÜBER DIE MACHER VON XOUNTS* Die Entwickler und Macher von XOUNTS UP sind Oliver Richter und Frank Otto. Mit XOUNTS UP wollen die beiden Hamburger ein Produkt mit wegweisender Technik, hoher Sound-Qualität, bestechendem Aussehen und Multifunktionalität zu einem sehr attraktiven Preis vielen Menschen zugänglich machen. XOUNTS UP ist je nach Ausstattung ab 399,00 Euro erhältlich. Weitere Informationen zu XOUNTS und dem ISA finden Sie hier: Video: http://pressebericht-isa.kickoffpages.com/ [1] Webshop: www.xounts.com [2] ABA: http://audio-branding-academy.org/awards-2017/nominations-isa2017/ [3] *PRESSEKONTAKT:* Sabine Richter XOUNTS HAMBURG GMBH Geibelstr. 46b? 22303 Hamburg Phone +49 (0) 40 228 164 59 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Xounts Hamburg GmbH Schlagwort(e): Internet&Multimedia 2017-08-14 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 600879 2017-08-14 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=365deabd818845cdd71ffdf30eecafaa&application_id=600879&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5b5e0762810cc51e41604fcad332b61b&application_id=600879&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5f34002b14fb918dd61f5f318a3011cd&application_id=600879&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)