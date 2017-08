Bilfinger hat im zweiten Quartal einen Verlust von sieben Millionen Euro eingefahren. Eine der Hauptursachen sind Altlasten in den USA.

Der kriselnde Industriedienstleister Bilfinger hat wegen Altlasten in den USA im zweiten Quartal einen Verlust eingefahren. Unter dem Strich lag der Fehlbetrag bei sieben Millionen Euro, nach einem Minus von 54 Millionen ein Jahr zuvor, wie der MDax-Konzern am Montag in Mannheim mitteilte. Dabei profitierte Bilfinger von der Beilegung eines Rechtsstreits in ...

