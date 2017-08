Bad Ragaz - Das erste Halbjahr 2017 war für das Grand Resort Bad Ragaz nicht nur aufgrund der Nachfolgeregelung von CEO Peter P. Tschirky auf Patrick Vogler ein ereignisreiches. Zu den Highlights zählen der Neubau des Clubhauses des Golf Club Bad Ragaz, zahlreiche Auszeichnungen und eine steigende Auslastung der hauseigenen Klinikbetten und des Hotel Schloss Wartenstein. Trotz rückläufiger Auslastung in den Grand Hotels blickt das Resort zuversichtlich in das zweite Halbjahr.

In der ersten Jahreshälfte engagierte sich das Grand Resort Bad Ragaz erfolgreich gegen eine drohende wettbewerbserschwerende Situation in der Diskussion um eine notwendige Umfahrungsstrasse im Kurort. Bereits im Frühjahr machte das Resort zudem mit der Eröffnung des neuen Clubhauses des Golf Club Bad Ragaz und der erneuten Auszeichnung als bestes Wellnesshotel der Schweiz auf sich aufmerksam. Erfreulich auch die internationale Auszeichnung als «Best Wellness Clinic» durch die Prime Traveller Awards 2017 des gleichnamigen russischen Reisemagazins. «Die Auszeichnung hilft, den Rückgang bei den Logiernächten aus dem für uns wichtigen Markt zu bremsen», so Patrick Vogler, seit 1. Juli CEO des Resorts. Während auch der arabische Markt Einbussen verzeichnete, pendelten sich im ersten Halbjahr 2017 der Heimmarkt Schweiz und auch Deutschland auf dem Vorjahresniveau ein.

Der Umsatz der Grand Resort Bad Ragaz Gruppe liegt mit CHF 53,0 Mio. auf solidem Niveau (Vorjahr CHF 55,8 Mio.). Die Auslastung der Grand Hotels bewegt sich bei 56,2 % (Vorjahr: 61,8 %). Positiv zeigen sich die gestiegenen Zimmerauslastungen der Clinic Bad Ragaz mit 75,9 % (Vorjahr: 65,4 %) und des 2016 neu erworbenen Hotel Schloss Wartenstein mit 59,5 %. «Mit der Ernennung von Dr. med. Christian Schlegel als Chefarzt für die muskuloskelettale Rehabilitation und mit der Lancierung mehrtägiger Wellness-Programme sowie neuer medizinischer Angebote in der Dermatologie sowie in den Bereichen Ernährung oder Training, ...

