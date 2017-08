Der DAX ist am Montagmorgen mit einem kräftigen Plus in die neue Woche gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 12.128 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,95 Prozent zum Freitagsschluss.

Offenbar schätzen die Anleger die Gefahr einer militärischen Eskalation in Korea, die letzte Woche den Takt an den Börsen vorgegeben hatte, nun wieder geringer ein. Darauf deutet auch ein nachlassender Goldpreis hin. Am Morgen wurden für eine Feinunze 1.287,22 US-Dollar gezahlt (-0,14 Prozent). Das entspricht einem Preis von 34,97 Euro pro Gramm.