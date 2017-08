Wien - In den USA fielen am Freitag die Inflationszahlen für Juli unter den Erwartungen aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die Gesamt- sowie die Kernrate seien im Jahresabstand nur um 1,7% gestiegen. Zum einen dämpfe der schwache Ölpreis weiterhin den Preisauftrieb bei Energie, Transport und Wohnkosten. Zum anderen gehe der Preiskampf im Mobilfunksektor weiter und habe die Teuerungsrate erneut um 0,2 Prozentpunkte reduziert. Viele Marktteilnehmer scheinen sich durch diese Zahlen in ihrer Erwartung bestätigt zu fühlen, die FED werde in den nächsten Quartalen keine substantiellen Zinsschritte mehr unternehmen so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Infolge habe der USD gegenüber dem EUR verloren und notiere nun wieder klar über 1,18. Der Fokus der Marktteilnehmer liege nun auf der Veröffentlichung des FOMC-Sitzungsprotokolls am Mittwoch.

