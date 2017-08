Der Hamburger Hafen- und Logistikkonzern HHLA konnte seinen Gewinn im ersten Halbjahr um 54 Prozent auf rund 91 Millionen Euro steigern. Das lag vor allem an einem kräftigen Plus im Containerumschlag.

Der Hamburger Hafen- und Logistikkonzern HHLA hat den Gewinn kräftig gesteigert und fasst seine Jahresziele genauer. Der Betriebsgewinn des börsennotierten Teilkonzerns stieg im ersten Halbjahr um 54 Prozent auf rund 91 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Dazu trug vor allem ein kräftiges Plus im Containerumschlag sowohl in Hamburg als auch im Schwarzmeerhafen Odessa bei. Die Zahl der ...

