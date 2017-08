Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Japans Wirtschaft wächst stärker als erwartet

Die japanische Wirtschaft hat im zweiten Quartal 2017 stärker zugelegt als von Ökonomen erwartet. Die Wachstumsrate lag im Zeitraum von April bis Juni bei annualisiert 4 Prozent. Es war das sechste Quartal in Folge mit Wachstum. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit 2,6 Prozent gerechnet.

Chinas Industrieproduktion im Juli etwas schwächer als erwartet

Der Anstieg der chinesischen Industrieproduktion hat sich im Juli nach einem unerwartet starken Vormonat wieder etwas abgeschwächt. Die Industrieproduktion legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,4 Prozent zu, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Im Juni hatte die Rate noch bei 7,6 Prozent gelegen. Von Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten für Juli mit 7,0 Prozent gerechnet.

Weißes Haus um Klarstellung von Trumps Äußerungen zu Charlottesville bemüht

Nach der Kritik an US-Präsident Donald Trump, die rechtsextreme Gewalt in Charlottesville nicht klar genug verurteilt zu haben, hat sich das Weiße Haus am Sonntag um eine Klarstellung bemüht. "Der Präsident hat gestern in seiner Erklärung sehr klar betont, dass er alle Formen der Gewalt, des Fanatismus und Hasses verurteilt", hieß es in Washington. Dies gelte "natürlich auch für Neonazis, den Ku Klux Klan und alle extremistischen Gruppen".

Pence verurteilt Gewalt bei Aufmarsch von Rechtsextremisten

US-Vizepräsident Mike Pence hat die Ausschreitungen bei einem Aufmarsch rechtsextremer Gruppen im US-Bundesstaat Virginia am Wochenende scharf verurteilt. "Wir haben keine Toleranz für Hass und Gewalt von Vertretern der weißen Vorherrschaft, von Neonazis oder dem Ku Klux Klan", sagte Pence am Sonntag bei einem Besuch in Kolumbien. "Diese gefährlichen Randgruppen haben keinen Platz im öffentlichen Leben und in der Debatte in Amerika und wir verurteilen sie auf das Schärfste."

Pence betont Interesse der USA an friedlicher Beilegung der Krise in Venezuela

Im Umgang mit der Krise in Venezuela streben die USA nach Angaben von Vizepräsident Mike Pence eine friedliche Lösung an. Zum Auftakt seines Besuchs in Venezuelas Nachbarland Kolumbien wollte Pence am Sonntag (Ortszeit) die von US-Präsident Donald Trump ins Gespräch gebrachte "militärische Option" zwar nicht ausschließen, er plädierte aber für eine "friedfertige Lösung". Eine "Diktatur" in Venezuela würden die USA aber nicht akzeptieren, fügte Pence hinzu.

CHINA

Einzelhandelsumsatz Juli +10,4% gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz Juli +0,73% gg Vormonat

Anlageinvestitionen Städte Jan-Juli +8,3% (PROG: +8,6%) gg Vorjahr

