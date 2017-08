St. Gallen - Die Nationalbank hat in den letzten Jahren durch Interventionen am Devisenmarkt Devisenreserven im Wert von über 700 Milliarden Franken angehäuft. In den letzten Wochen ist der Franken vor allem gegenüber dem stark beachteten Euro deutlich schwächer geworden. Die Wende in der Geldpolitik der EZB in Richtung weniger Geld und höherer Zinsen ist absehbar, was dem Euro zusätzlich Phantasie verleiht. An den Finanzmärkten werden Analysen herumgeboten, die eine weitere merkliche Abschwächung des Frankens prognostizieren und den Euro über dem ehemaligen Mindestkurs von 1.20 sehen. Da könnte die SNB doch ihre Devisenreserven wieder abbauen, würde man meinen.

Dem ist nicht so, und zu Recht nicht. Die SNB ist sicher erleichtert darüber, dass der Franken sich abgeschwächt hat und sie nicht mehr zu Lasten des Frankens eingreifen muss. Aus ihrer Sicht ist der Franken aber immer noch überbewertet. Wenn man den Durchschnitt der letzten 20 Jahre des realen Franken-Kurses als «fairen» Wert ...

