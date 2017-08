NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Wohnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Aktienkurs bewege sich inzwischen in der Nähe seines weiterhin gültigen Kursziels von 36 Euro, begründete Analyst Thomas Rothäusler das neue Votum in einer Studie vom Montag. Aufwärtspotenzial sieht er derzeit kaum. Die Bewertung spiegele die ausgezeichneten Chancen im Berliner Wohnungsmarkt bereits wider./ajx/ag

Datum der Analyse: 14.08.2017

ISIN DE000A0HN5C6

AXC0076 2017-08-14/10:01