Die Spannungen zwischen Nordkorea und den USA haben den DAX in der vergangenen Woche stark belastet. So verlor er auf Wochensicht 2,5 Prozent. Am Freitag rutschte er sogar zeitweilig unter die 12.000 Punkte-Marke. Wie es zu werten ist, dass er sie dann zum Handelsende zurückeroberte, erfahren Sie hier von Maximilian Völkl von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.