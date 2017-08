Zürich - Die Aktien an der Schweizer Börse sind am Montag gut in die neue Woche gestartet. Der Leitindex SMI ist sogleich über die Marke von 8'900 Punkten geklettert und hat die Avancen in der Folge weiter ausgebaut. Damit kann sich der Index von den klaren Verlusten der Vorwoche erholen. Mit Blick auf die schwelende Nordkorea-Krise hatte der SMI die letzte Woche mit einem Minus von 3,2% abgeschlossen. Die Spannungen zwischen Nordkorea und den USA bleiben aber auch in der neuen Woche im Blick der Anleger.

Über das Wochenende sei der verbale Konflikt zwischen den beiden Streithähnen nicht weiter eskaliert, doch dürfe dies angesichts bevorstehender Militärmanöver der USA und geplanter Raketentests in Nordkorea nicht als Entspannung gewertet werden, warnt ein Händler. Auf der anderen Seite glauben Marktbeobachter nicht, dass Nordkoreas Machthaber einen Krieg riskieren wird. Eine zusätzliche Stütze bieten am Berichtstag derweil besser als erwartete Konjunkturdaten aus Japan, während der Einzelhandelsumsatz und die Investitionen in China nicht ganz so stark wie erhofft angestiegen sind.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert kurz vor 09.30 Uhr mit 0,94% höher bei 8'967,19 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,98% auf 1'429,71 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,91% auf 10'204,70 ...

