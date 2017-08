Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-08-14 / 10:00 *Sollers Consulting erneut Sponsor beim Hackathon der Zurich Gruppe Deutschland in Köln* *Köln, 14. August 2017: *Vom 6. bis zum 8. Oktober 2017 findet im RheinEnergieSTADION in Köln bereits zum zweiten Mal der Hackathon InsurHack(R) statt. Veranstalter ist die Zurich Gruppe Deutschland, Sollers Consulting wird das Event wie bereits im vergangenen Jahr als Partner begleiten. Die erste Auflage des Events lockte 130 Teilnehmer aus aller Welt in die Versicherungsmetropole am Rhein. 30 Teams entwickelten in agiler Arbeitsweise und mit hohem Ehrgeiz innovative und praxisnahe Ideen. Auch in diesem Jahr werden sich interdisziplinäre Teams aus Entwicklern, Designern und Programmierern versammeln, um in nur 48 Stunden neue lauffähige Softwarelösungen sowie Geschäftsideen zu realisieren. Ziel ist es, kundenorientierte Programme und Anwendungen zu entwickeln, die wegweisend für die digitale Zukunft der Versicherungswirtschaft sind. Als Basis für die Realisierung dieser Ideen ermöglicht Zurich einen exklusiven Zugang zu ihrer IT-Plattform und API (application programming interface), welche von Sollers Consulting mitentwickelt wurde. "API ist eine mutige und revolutionäre Idee, die einen Wettbewerbsvorteil für Zurich bedeutet und die Integration mit InsurTechs fördert. Es war aufregend, ein Teil des Teams zu sein, welches eine Erweiterung für Guidewire PolicyCenter(R) mit OData REST Services entwickelte. Unser Service stellt nicht nur Kerngeschäftsprozesse wie die Erstellung, Suche, Quotierung und Bindung einer Police dar, sondern ermöglicht dies auch in einer großen Flexibilität. Es wird beispielsweise trivial, nur einen Teil der Versicherungsinformationen als Serviceantwort zu erhalten. Dank dessen werden unsere Services bereits von diversen Java- und JavaScript-Clients verwendet", sagt Mateusz Chrzonstowski, Senior Programmer bei Sollers Consulting. Die besten Ideen werden von einer Expertenjury gekürt und den Gewinnern winken insgesamt 75.000 Euro Preisgeld. Dieses Geld ist insbesondere als Anschubhilfe gedacht, um vielversprechende Ansätze der Teams beispielsweise in einem Startup weiterzuentwickeln. "Wir freuen uns, den Hackathon als Partner unterstützen zu dürfen, da er unsere Unternehmenskultur in Hinblick auf Kreativität und Agilität widerspiegelt", sagt Michal Trochimczuk, Managing Partner bei Sollers Consulting. "Ich freue mich zu sehen, wie die jungen Talente dieser ungewöhnlichen Herausforderung begegnen." Interessierte können sich unter www.InsurHack.de [1] für den InsurHack(R) in Köln bewerben. *Über Sollers Consulting: * Sollers Consulting ist ein international tätiges Unternehmen, das sich auf Beratung und Implementierungsdienstleistungen im Finanzsektor spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 von Experten der operativen Beratung und IT in Warschau gegründet. Die Firma kooperiert mit einer Reihe von Partnern auf der ganzen Welt, darunter Guidewire, Moody's Analytics, Microsoft, Oracle und TIA Technology. Sollers Consulting zeichnet sich durch die Fähigkeit aus Business-Knowhow mit der Expertise in neuen Technologien zu verbinden. Das Sollers Consulting-Team hat diverse Projekte für über 60 Finanzgruppen auf der ganzen Welt realisiert. Im Tagesgeschäft setzt das Unternehmen moderne Projektmanagementmethoden, wie die Agile-Methode, ein. Weitere Informationen unter: www.sollers.de [2] *Kontakt:* Tobias Hildebrandt Support Associate German Market/New Business Team Sollers Consulting Tel.: +49 221 96 26 05 03 tobias.hildebrandt@sollers.de *Über Zurich Gruppe Deutschland:* Die Zurich Gruppe in Deutschland gehört zur weltweit tätigen Zurich Insurance Group. Mit Beitragseinnahmen (2016) von über 6 Milliarden EUR, Kapitalanlagen von 47 Milliarden EUR und rund 4.900 Mitarbeitern zählt Zurich zu den führenden Versicherungen im Schaden- und Lebensversicherungsgeschäft in Deutschland. Sie bietet innovative und erstklassige Lösungen zu Versicherungen, Vorsorge und Risikomanagement aus einer Hand. Individuelle Kundenorientierung und hohe Beratungsqualität stehen dabei an erster Stelle. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Sollers Consulting GmbH Schlagwort(e): Versicherungen 2017-08-14 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 600901 2017-08-14 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=72b8f7f21dc36638d74a150610d79078&application_id=600901&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1f1ecb11728afc4e6d2ab78d11219771&application_id=600901&site_id=vwd&application_name=news

