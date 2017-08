Mit zuverlässiger beim Ultraschallsieben, die sich auf eine langjährige Erfahrung in diesem Bereich stützt, sorgt der Schweizer Pionier in der Ultraschalltechnologie Telsonic für eine homogene Pulverkonsistenz und eine gleichbleibende Pulverqualität. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die der Batterie-Elektroden. So hilft das Resonanz-Siebsystem Sonoscreen Plus durch mit angeregte Siebe beim Carbon für die Anode und beim Lithium Metalloxid für die Kathode für gleichbleibende und homogene Resultate.

Pulver muss gleichmäßig sein

Bei der Herstellung einer Elektrodenfolie wird eine Paste aus Aktivmaterial, Ruß, Binder, Lösungsmittel und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...