Stadtlohn - Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) bewegte sich am Freitagmorgen im Bereich der 21.820/21.865 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de". Er habe bis zum Mittag an die 21.813 Punkte zurückgesetzt und hier sein TT formatiert. Von hier aus sei es zunächst in kleineren Impulsen aufwärts gegangen, mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag sei es an die 21.900 Punkte-Marke gegangen.

Den vollständigen Artikel lesen ...