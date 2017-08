Frankfurt - Die in der letzten Woche zu vernehmende verbale Zuspitzung des Konfliktes zwischen den USA und Nordkorea lenkte Anleger in Richtung sichere Märkte, so die Experten von Union Investment.Auf der Rentenseite hätten hiervon in erster Linie deutsche Bundesanleihen profitieren können. Mit einer Rendite von 0,38 Prozent am Freitagmittag, und damit einem Rückgang um 8 Basispunkte gegenüber dem Vorwochenschluss, hätten sich Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit deutlich von der 0,5 Prozent-Marke entfernt. Vom gestiegenen Kaufinteresse hätten aber alle Laufzeiten auf der Zinsstrukturkurve profitieren können. Der Renditerückgang habe zwischen 2 (im kurzen Laufzeitbereich) und 10 Basispunkten bei den Anleihen mit Fälligkeit in 30 Jahren betragen. Damit habe sich die Zinskurve im Wochenverlauf etwas verflacht. Ein rückläufiger Renditetrend habe sich auch in anderen Kernmärkten wie Frankreich und den Niederlanden gezeigt. Auch in den USA hätten US-Schatzpapiere von der Verunsicherung der Investoren profitiert. Die dortige Zinsstrukturkurve habe ebenfalls ein wenig flacher tendiert. US-Treasuries hätten Freitagmittag bei knapp 2,2 Prozent gelegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...