Der zweite Anlauf der Finanzinvestoren Bain und Cinven den Arzneimittelhersteller Stada zu übernehmen droht zu scheitern. Bisher haben zu wenige Privatanleger ihre Aktien eingereicht.

Die 5,3 Milliarden Euro schwere Übernahme des Arzneimittelherstellers Stada droht nun an den Privatanlegern zu scheitern. "Die Andienungsquote unter den Privatanlegern ist sehr viel niedriger als im ersten Anlauf und viel niedriger als wir erwartet haben", sagte ein Stada-Sprecher am Montag in Bad Vilbel ...

