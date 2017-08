Berlin/Hamburg (ots) - Die bisherigen Eigentümer der Vitanas Holding GmbH (Vitanas) und der PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH (PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG) haben den Verkauf der Mehrheit ihrer Unternehmensanteile an die Oaktree Gruppe erfolgreich abgeschlossen.



Vitanas und PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG zählen mit zusammen mehr als 8.300 Plätzen für pflegebedürftige Personen zu den größten privaten Pflegeheimbetreibern in Deutschland. Bisheriger Eigentümer von Vitanas war die Familie von Nikolai P. Burkart (Burkart Verwaltungen GmbH). Die PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH gehörte bislang zu gleichen Teilen der Andreas Franke Unternehmensgruppe und Vitanas.



Nikolai P. Burkart, geschäftsführender Gesellschafter der Vitanas Gruppe, erläutert stellvertretend für die bisherigen Eigentümer: "In den Verhandlungen mit unseren Gesprächspartnern von Oaktree legten wir großen Wert darauf, dass ein eindeutiges Interesse an Kontinuität im Betrieb der Pflegeeinrichtungen besteht. Außerdem war für uns wichtig, dass der neue Eigentümer unsere Einschätzung der positiven Aussichten für die zukünftige Entwicklung von Vitanas und PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG teilt und die Unternehmensbeteiligung als ein langfristiges Engagement sieht. Für unsere Entscheidung war von großer Bedeutung, dass es für die Zukunft eine klare Perspektive gibt, dass Standort- und Bettenzahl mindestens erhalten oder ausgebaut werden."



Beide Unternehmen wurden von den bisherigen Eigentümern über die vergangenen Jahre positiv entwickelt. Die Einrichtungen von PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG verfügen heute über moderne Pflegeplätze, die den Bedürfnissen der Bewohner gerecht werden und dazu beitragen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Dafür wurden erhebliche Investitionen getätigt. PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG wurde auf diese Weise zum regionalen Qualitätsführer im Großraum Hamburg entwickelt.



Für die Vitanas Gruppe konnte seit 2006 ein stetiges Wachstum realisiert werden. Hier entstanden in 17 modernen Einrichtungen mehr als 2.200 neue Pflegeplätze. Außerdem wurde an drei Standorten mit der Eröffnung von Vitanas Ambulant das Angebot der pflegerischen Versorgung auf die Betreuung im eigenen Wohnumfeld erweitert. Insgesamt wurden so bei Vitanas seit 2006 rund 1.900 neue Arbeitsplätze in den Bereichen Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft und Verwaltung geschaffen.



Die bisherigen Gesellschafter beider Unternehmen sind der Ansicht, dass die Bewohner der Einrichtungen, deren Angehörige und die Mitarbeiter zuversichtlich in die Zukunft blicken können: "Wir haben bei Vitanas und PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG eine gute Basis geschaffen, von der aus die Entwicklung der Einrichtungen, des Pflege- und des Betreuungsangebots erfolgreich vorangetrieben werden kann. Wir denken, dass wir beide Unternehmen in die richtigen Hände geben, um dies zu erreichen. Den Verkauf betrachten wir als eine Übergabe des Staffelholzes und den Start in die nächste Runde der erfolgreichen Entwicklung von Vitanas und PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG. Für uns ist sicher, dass auch zukünftig Pflegeleistungen auf hohem Qualitätsniveau und ein Ausbau der Pflege- und Betreuungsleistungen die wesentlichen Grundlagen des Erfolgs beider Unternehmen sein werden", so Nikolai P. Burkart abschließend.



Oaktree verfügt aus Unternehmensbeteiligungen in unterschiedlichen Branchen über ein tiefgreifendes Verständnis des deutschen Marktes und besitzt aus diesen Aktivitäten auch Erfahrungen im Bereich Gesundheitswesen.



Über Vitanas



Vitanas gehört zu den führenden privaten Pflegeheimbetreibern in Deutschland. Zu den Kernkompetenzen gehört die stationäre und ambulante Pflege und Betreuung von Senioren, die Behandlung von geriatrisch Erkrankten, die Betreuung von Menschen mit psychischen Erkrankungen bzw. geistigen und teilweise auch körperlichen Behinderungen sowie die Ausbildung von Pflegepersonal. Stand Mai 2017 beschäftigte Vitanas rund 4.400 Mitarbeiter und bot in den Einrichtungen Plätze für 5.685 pflegebedürftige Personen.



Über PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG



PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG ist der größte private Anbieter von stationärer Pflege in Hamburg. Das Unternehmen bietet normalstationäre und Kurzzeitpflege für Senioren, Pflege für jüngere Erwachsene, besondere Betreuung bei Demenz, für Menschen im Wachkoma, für Menschen mit Unterbringungsbeschluss, bei Korsakowsyndrom und für Alkoholerkrankte sowie interkulturelle Pflege. Stand Mai 2017 beschäftigte PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG rund 1.800 Mitarbeiter und bot in den Hamburger Einrichtungen Plätze für 2.691 pflegebedürftige Personen.



Über Oaktree



Oaktree ist eine amerikanische Vermögensverwaltungsgesellschaft, die Anlagegelder in Höhe von rund 100 Mrd. USD verwaltet. Die Gelder werden international angelegt. Oaktree ist seit 2004 in Deutschland tätig und war dabei bisher unter anderem in den Sektoren Wohnungsbau, Gewerbeimmobilien, Verpackungen, Lebensmittelherstellung, Gesundheitswesen und Logistik investiert.



