Die mögliche Fusion des Stahlgeschäfts von ThyssenKrupp mit den Aktivitäten des indischen Tata-Konzerns in Europa nahm eine wichtige Hürde. Mit einem Open End Turbo Long auf die Aktie von ThyssenKrupp könnte sich mit steigenden Notierungen eine Trading-Chance von 95 Prozent ergeben.

ThyssenKrupp möchte sich bekanntlich seit längerer Zeit von seinem Stahlgeschäft trennen, den Konzern umbauen und sich auf Industriegüter und Dienstleistungen konzentrieren. Seit rund anderthalb Jahren verhandelt der Konzern deswegen mit der indischen Tata Steel über eine Fusion des europäischen Stahlgeschäfts. Dafür konnte eine wichtige Hürde genommen werden. Die Inder unterzeichneten eine Vereinbarung zur Übertragung ihrer Pensionsverpflichtungen in einen Fonds, so dass diese nicht mehr in ...

