Ein Investor in den Bereich Öl und Gas tut sich selbst keinen Gefallen, wenn er nicht jedes Quartal auf das Management von Schlumberger (WKN:483882) hört. Als weltgrößtes Unternehmen im Bereich Öldienstleistungen mit Kunden angefangen von Microcap-Produzenten bis hin zu Saudi Aramco kennt das Unternehmen diese Industrie besser als jeder andere.



Im letzten Quartal sprach CEO Paal Kibsgaard wieder über die Richtung des Ölmarktes. Dabei sprach er besorgniserregende Trends an, auf die niemand zu achten scheint. Er beschuldigte auch die Wall Street, die amerikanische Schieferölindustrie in irrationaler Weise zu unterstützen.



Wenn du die Möglichkeit dazu hast, solltest du den ganzen Vortrag lesen ....

Den vollständigen Artikel lesen ...