Der Photovoltaik-Hersteller wird sich künftig auf die Produktion von monokristallinen PERC-Solarzellen und bifazialen Glas-Glas-Module konzentrieren. Für Altkunden der Solarworld-Fachpartner verspricht er besondere Kulanz.Nach der Zustimmung der Gläubiger und des Bundeskartellamts kann die neu gegründete Solarworld Industries GmbH in dieser Woche die deutschen Produktionsstandorte der Solarworld AG in Freiberg und Arnstadt offiziell übernehmen. Dabei sei geplant, mit Fertigungskapazitäten von 700 Megawatt zu starten, teilte die Gesellschaft noch am Freitagabend mit. Solarworld werde sich künftig ...

