LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrie in der Eurozone hat nach mehreren starken Monaten wieder einen Dämpfer verzeichnet. Im Juni sei die Produktion in den Industriebetrieben des Währungsraums um 0,6 Prozent im Monatsvergleich gesunken, teilte das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet, aber nur um 0,5 Prozent.

Der Juni-Rückgang ist der erste seit Februar. Im Mai war die Industrieproduktion noch um 1,2 Prozent zum Vormonat gestiegen, im April und im März um jeweils 0,4 Prozent. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat legte die Produktion im Juni laut Eurostat um 2,6 Prozent zu. Hier war ein Zuwachs von 2,8 Prozent erwartet worden.

Besonders deutlich fiel im Juni die Produktion von Investitionsgütern. Sie ging um 1,9 Prozent zum Vormonat zurück. Nur die Produktion von Energie konnte im Juni im Monatsvergleich zulegen./jkr/bgf/fbr

