Anmoderationsvorschlag: Im Sommer zeigen wir gerne Bein. Ob Mann, ob Frau - gepflegte und gesunde Beine sehen zu den Shorts oder zum Kleid super aus. Wer vom Fuß bis zum Oberschenkel eine gute Figur machen möchte, kann dafür etwas tun, berichtet Petra Bröcker:



Sprecherin: Damit unsere Beine gesund und schön bleiben, sollten wir vor allem Sport treiben und dadurch unsere Venen trainieren. Denn sie transportieren das Blut von den unteren Gliedmaßen bis zum Herz, so Hans Haltmeier von der "Apotheken Umschau":



O-Ton Hans Haltmeier 15 sec.



"Das Hauptproblem dabei ist ja, dass das Blut in den Venen versackt, deswegen ist es gut, wenn man in Bewegung ist. Da eignen sich fast alle Sportarten, denn wenn der Wadenmuskel beansprucht wird, dann pumpt er Blut aus den Venen Richtung Herz."



Sprecherin: Sport und Bewegung tun uns allen gut, vor allem aber denjenigen, die beruflich den ganzen Tag stehen oder sitzen müssen:



O-Ton Hans Haltmeier 20 sec.



"Gerade für Menschen, die beim Arbeiten besonders wenig Bewegung haben, da ist es wichtig, dass sie intensiv Sport treiben. Das kann im besten Fall Krampfadern vorbeugen. Denn die kräftigeren Muskeln pumpen mehr Blut Richtung Herz und das kann das Auftreten von Krampfadern verzögern oder die Symptome lindern."



Sprecherin: Neben viel Bewegung trägt auch eine gesunde Lebensweise dazu bei, dass unsere Beine in Form bleiben:



O-Ton Hans Haltmeier 20 sec.



"Wer etwas übergewichtig ist, der sollte sein Gewicht abbauen, denn das hilft seinen Venen auch. Außerdem ist alles empfehlenswert, was man unter Kneipp-Anwendungen versteht, also Wassertreten oder kalte Güsse. Wer es etwas bequemer haben möchte: Das Beinehochlegen ist auch ganz gut, dann fließt das Blut besser Richtung Herz und das Wasser schwindet aus dem Gewebe."



Abmoderationsvorschlag:



Die Tipps aus der "Apotheken Umschau" lassen sich auch kombinieren: Erst aktiv Sport treiben, danach auf die Couch und die Beine hochlegen. Das hält gesund und die Beine bleiben schön!



