Die Aktie von Rocket Internet gehört zu Wochenbeginn zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt und führt den SDAX am Vormittag mit einem Plus von rund sieben Prozent an. Grund dafür sind ein am Morgen bekannt gegebenes Aktienrückkaufprogramm sowie ein kräftiges Umsatzplus bei der Beteiligung Hello Fresh.

