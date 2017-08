Linz - Im Jahr 2017 haben nun schon mehrere Notenbanken die Zinswende der US-Notenbank nachvollzogen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sie habe seit Dezember 2016 drei Anhebungen um 0,25% vorgenommen. Im Juli habe dann die kanadische Notenbank mit 0,25% auf 0,75% nachgelegt. Anfang August habe es in Tschechien eine erste kosmetische Anhebung von 0,05% auf 0,25% gegeben. Im Juli habe auch die Schwedische Notenbank eine erste Zinsanhebung für 2018 angedeutet. Äußerungen von EZB-Präsident Draghi im Juni seien ebenfalls in diese Richtung interpretiert worden. Die Kapitalmarktzinsen im Euroraum hätten kurzfristig neue Höchststände erreicht. Doch Konjunkturzweifel in den USA und schwächer werdende Inflationsdaten hätten die Zinsen dies- und jenseits des Atlantik wieder absacken lassen. Der Herbst werde spannend! (14.08.2017/alc/a/a)

