Der Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund setzte in der vergangenen Woche seine steigende Tendenz fort. Der vorgestellte Open End Turbo Long befindet sich entsprechend bereits im Plus. Noch ist das Ziel allerdings nicht erreicht, doch kann die Position schon enger abgesichert werden.

Seit Mitte Mai befindet sich der Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund in einem Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 0,90 und 0,926 GBP beschrieben werden kann. Zum Ende der letzten Woche erreichten die Notierungen mit 0,912 GBP den höchsten Stand seit Oktober vergangenen Jahres. Unterstützt wird diese ansteigende Tendenz von der derzeit bei 0,897 GBP verlaufenden 20-Tage-Linie. Als ein nächstes Ziel könnte das Anfang Oktober markierte Hoch bei ...

