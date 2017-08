FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.08.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS COUNTRYWIDE PRICE TARGET TO 155 (173) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS FOXTONS PRICE TARGET TO 66 (78) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - CS RAISES SSE TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 1500 PENCE - CREDIT SUISSE INITIATES PLAYTECH WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 1200 PENCE - GOLDMAN CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 950 (970) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ESURE GROUP PRICE TARGET TO 320 (285) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 300 (290) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE CUTS KAZ MINERALS TO 'NEUTRAL' ('OUTP.') - TARGET 700 (640) PENCE - MACQUARIE RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 480 (425) PENCE - 'OUTPERFORM' - MORGAN STANLEY CUTS EXPERIAN PLC TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - MORGAN STANLEY CUTS G4S TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - RBC CAPITAL RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 520 (500) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 645 (650) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob/stb