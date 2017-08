Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

New York/Darmstadt (pts011/14.08.2017/10:55) - Automic Software, der führende Anbieter von Business-Automation-Software und ein Unternehmen von CA Technologies (NASDAQ: CA), stellt einen völlig neuen Anwendungsfall für die Automatisierung vor, mit dem Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Digitalisierungsinitiativen in SAP-Umgebungen unterstützt werden sollen. "Heutzutage sind alle Unternehmen digitale Unternehmen", erklärt Chris Boorman, CMO von Automic. "Bei der Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategien müssen sie die Innovationsgeschwindigkeit traditioneller ERP-Systeme und Kernanwendungen an die neuer Technologien anpassen. Mithilfe von Continuous Delivery für SAP von Automic können Unternehmen SAP-Kopien für Entwicklungs- und Testzwecke auf Knopfdruck nutzen und so für eine schnelle und agile Entwicklung im Rahmen von Digitalisierungsinitiativen sorgen." Continuous Delivery für SAP Viele Unternehmen finden die Bereitstellung von anonymisierten Kopien von SAP-Daten für Entwicklung, Tests oder Qualitätssicherung schwierig und zeitaufwendig. Sie kann agile Entwicklungsprozesse verzögern und sich letztendlich auf den Geschäftserfolg auswirken. Mit Continuous Delivery für SAP von Automic können Unternehmen, deren kritische Geschäftsprozesse sich auf SAP stützen, die Verwaltung von Testdaten sowie die Ausführung von Tests automatisieren. Mitarbeiter können SAP-System-Kopien inklusive der Kerndaten jetzt auf Knopfdruck erstellen, so dass die Entwicklung beschleunigt, die Kosten gesenkt und die Agilität erhöht wird. Automic Continuous Delivery für SAP: * reduzierte Kosten für die Speicherung und Bereitstellung von SAP-Testdaten * verkürzt Test- und Qualitätssicherungszyklen dank Bereitstellung und Ausführung von Testfällen als Self-Service * sorgt für hohe Qualität und Konsistenz dank der Nutzung aktueller Daten für Testfälle * sichert die Compliance durch die Anonymisierung von sensiblen Daten in Nicht-Produktionsumgebungen * verkürzt die Zeit bis zur produktiven Nutzung durch kürzere Zyklen bei Backend-Applikationen * reduziert Betriebskosten durch die Vermeidung banaler sich ständig wiederholender Aufgaben Führende Unternehmen erhöhen ihren Erfolg mit Continuous Delivery für SAP Automic unterstützt Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Digitalisierungs- und Agilitätsinitiativen durch die Optimierung ihrer SAP-Umgebungen. Eines der weltweit führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsunternehmen sowie ein weltweit agierender Entwickler und Vermarkter von Premium-Bieren und -Ciders nutzen Continuous Delivery für SAP von Automic für die Umsetzung digitaler Innovationen und neuer Businessfunktionen bei gleichzeitiger Erhöhung der Produktionsqualität. Normalerweise nimmt die Bereitstellung von funktionsfähigen Testumgebungen mehr als vier Wochen in Anspruch und ist mit hohen Kosten verbunden. Mit Automic dauert dieser Prozess wenige Stunden und ermöglicht eine vollständige Aktualisierung der SAP-Landschaft - auf Knopfdruck. Entwicklungsteams können damit Entwicklung, Test und Qualitätssicherung von neuen Funktionen innerhalb kürzester Zeit erledigen, anstelle Wochen oder Monate zu benötigen. Über CA Technologies CA Technologies (NASDAQ: CA) entwickelt Software, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Transformation zu gestalten und die Potenziale der Application Economy zu nutzen. Software ist der Eckpfeiler eines jeden Unternehmens in jedem Industriezweig. Von der Planung, über die Entwicklung bis zum Management und zur Sicherheit - CA arbeitet mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um die Art und Weise der Interaktionen und Kommunikation zu verändern - ob mobil, in der privaten oder öffentlichen Cloud oder der Mainframe-Umgebung. Erfahren Sie mehr auf: http://www.ca.com/de Rechtliche Hinweise Copyright © 2017 CA, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle Markennamen, Firmennamen, Warenzeichen und Logos, auf die in diesem Dokument verwiesen wird, sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Pressekontakt: Courtney Glymph Globale PR und Kommunikation Tel.: +44 (0) 7867488769 E-Mail: Courtney.glymph@Automic.com Ballou PR Nicole Schaar Tel.: +49 30 24 63 07 19 E-Mail: automicde@balloupr.com (Ende) Aussender: Automic Software GmbH Ansprechpartner: Sabrina Bäcker Tel.: +49-6105-9667-2124 E-Mail: sabrina.baecker@automic.com Website: www.automic.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170814011

August 14, 2017 04:55 ET (08:55 GMT)