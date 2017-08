Lauda-Königshofen - Aareal Bank-Aktie: Kaufinteresse steigt wieder - Chartanalyse Seit Jahresbeginn kann eine volatile Seitwärtsbewegung zwischen grob 33,34 sowie 38,95 Euro in der Aktie der im MDAX notierten Aareal Bank (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ausgemacht werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

