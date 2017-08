Frankfurt am Main (ots) - Die starke mediale Präsenz des Fußballs suggeriert, dass er von weiten Kreisen der Bevölkerung mit großem Interesse verfolgt wird. Eine exklusiv für HORIZONT (dfv Mediengruppe) durchgeführte repräsentative Umfrage zum Thema Fußballübertragungen zeichnet nun ein etwas anderes Bild. Demnach interessieren sich 42 Prozent der Deutschen überhaupt nicht für Fußball, weitere 34 Prozent der Bundesbürger bringen ihm nur wenig Interesse entgegen. Lediglich 14 Prozent sind stark am Thema Fußball interessiert, 10 Prozent sind komplett vom Fußballfieber gepackt.



Am wenigsten präsent ist der Fußball bei den 14- bis 29-Jährigen, wo sich nur 17 Prozent stark oder sehr stark für die Sportart interessieren. Aber auch bei den 30- bis 44-Jährigen gaben 78 Prozent an, dass sie nur wenig oder gar kein Interesse am vermeintlichen Volkssport Nummer Eins haben. Seine größte Fangemeinde hat der Fußball hingegen bei den über 60-jährigen, von denen 30 Prozent das Geschehen um Bundesliga & Co mit starkem oder sehr starkem Interesse verfolgen. Männer sind dabei insgesamt interessierter am runden Leder als Frauen, aber auch unter ihnen bringt nur rund ein Drittel dem Fußball stärkeres Interesse entgegen.



Eine weitere Frage widmete sich den Fußballübertragungen in den Medien. Die Fußball-Interessierten schauen der Umfrage nach überwiegend Übertragungen im Free-TV (74 Prozent), aber immerhin jeder Fünfte nutzt mittlerweile auch Pay-TV. Die Jüngeren sind eher geneigt, für Fußballübertragungen im Pay-TV zu bezahlen als die älteren Altersgruppen. Etwa ein Drittel der Befragten lauscht den Fußballübertragungen im Radio. Sport-Apps und Internet-Angebote sind besonders bei den 14- bis 44-Jährigen ein präsentes Thema.



Für die repräsentative Umfrage wurden von Forsa Anfang August 864 Bundesbürger ab 14 Jahren befragt, darunter 500 Fußball-Interessierte.



Die Ergebnisse veröffentlichte HORIZONT online und in der aktuellen Ausgabe Nr. 32/2017 vom 10. August 2017.



OTS: Horizont newsroom: http://www.presseportal.de/nr/35681 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_35681.rss2



Pressekontakt: dfv Mediengruppe Unternehmenskommunikation Telefon +49 69 7595-2051 Telefax +49 69 7595-2055 presse@dfv.de http://www.dfv.de