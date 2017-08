Bonn - eingesetzte Flucht in die Qualität setzte sich auch am Freitag weiter fort, so die Analysten von Postbank Research.Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen habe weiter um 3 Basispunkte auf 0,38% nachgegeben. Die 2-jährige Bundrendite sei in vergleichbarem Ausmaß auf -0,72% gesunken, während Papiere im 5-jährigen Laufzeitenbereich mit -0,30% noch etwas deutlicher unter ihrem Niveau vom Vortag rentiert hätten. Die schwächer als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten schienen die Anleger hingegen nicht zu beunruhigen. Die Rendite 10-jähriger Treasuries habe am Freitag weniger stark als ihr deutsches Pendant um 2 Basispunkte auf 2,19% nachgegeben. (14.08.2017/alc/a/a)

