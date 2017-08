Wien - Diese Woche stehen mit den Einzelhandelsumsätzen (Di.) und der Industrieproduktion (Do.) zwei "harte" US-Konjunkturindikatoren zur Veröffentlichung an, so Patrick Krizan, Finanzanalyst bei der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Einzelhandelsdaten erwarten die Analysten der RBI nach zwei rückläufigen Monaten im Juni wieder stärker (+0,5% p.m.). In der wichtigeren realen Rechnung würden sich die Einzelhandelsumsätze allerdings bereits seit Monaten positiv entwickeln. Auch die Industrieproduktion dürfte sich nach einem Rücksetzer im Juni wieder stabilisiert haben.

