Erstmals können Anleger in Deutschland jetzt ihr Geld einem wissenschaftlichen, auf die internationalen Kapitalmärkte ausgerichteten Anlagekonzept anvertrauen, ohne dafür eine Gebühr zahlen zu müssen. Der Robo Advisor quirion (www.quirion.de) übernimmt für Neukunden in einer einmaligen Aktion die dauerhaft kostenfreie Anlage und Depotverwaltung für die ersten 10.000 Euro, wenn das Depot zwischen August und Dezember 2017 eröffnet wird. Wenn bestehende quirion-Kunden einen Neukunden empfehlen, ist für diese die Neuanlage von 10.000 Euro ebenfalls kostenfrei. "Zukünftige Kunden von quirion kommen damit gratis in den Genuss sämtlicher Vorteile einer systematischen Anlagestrategie, die ihnen den Weltmarkt ins Depot holt und nachweislich hochattraktive Renditen bei zugleich kontrollierten Verlustrisiken ermöglicht", erklärt Anna Voronina, Leiterin von quirion.



So konnten Anleger bei quirion im Zeitraum vom 01.07.2016 bis zum 01.07.2017 mit einer Anlagestrategie, die in die 10.000 wichtigsten Unternehmen weltweit investiert, eine Rendite nach allen Kosten (und vor Steuern) von 11,7 % erwirtschaften. Dafür mussten sie bereit sein, auch Schwankungen der Aktienmärkte in Kauf zu nehmen, und 70 % ihres Geldes in Aktien und 30 % in Anleihen anlegen. Mit der gleichen Strategie erzielten sie vom 01.07.2015 bis zum 01.07.2016 -3,3 %, vom 01.07.2014 bis zum 01.07.2015 11,61 %, vom 01.07.2013 bis zum 01.07.2014 14,78 % und vom 01.07.2012 bis zum 01.07.2013 9,26 % Rendite. Das bedeutet im 5-Jahres-Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von 8,8 % p. a. nach Kosten. Wichtig zu wissen: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Investieren Neukunden bis Jahresende mehr als 10.000 Euro bei quirion, wird für den darüber liegenden Betrag eine Verwaltungsgebühr von lediglich 0,48 Prozent erhoben. "quirion folgt damit dem Prinzip der bis heute bundesweit einmaligen provisionsfreien Anlageberatung des Mutterhauses, der Quirin Privatbank in Berlin. Bei diesem absolut transparenten Anlagemodell weiß jeder Kunde exakt, was ihn seine Geldanlage kostet", so die quirion-Chefin in Berlin.



Wie die Quirin Privatbank verzichtet auch quirion bei der Vermögensverwaltung bewusst auf den Versuch, durch Timing-Strategien den Markt zu schlagen. Denn Studien beweisen, dass dadurch der langfristige Anlageerfolg oft gefährdet wird. "Das unterscheidet uns maßgeblich von anderen vergleichbaren Angeboten am Markt", so Anna Voronina.



Über quirion:



quirion ist einer der führenden Robo Advisor in Deutschland und eine Marke der Quirin Privatbank AG. quirion ermöglicht eine clevere, günstige und bequeme Vermögensanlage im Internet. Schon ab 10.000 Euro können Anleger von den Vorteilen der Honorarberatung - Unabhängigkeit, Transparenz und Einsatz kostengünstiger, effizienter Anlageprodukte - profitieren. Gegründet wurde quirion im November 2013 von Karl Matthäus Schmidt, dem Vorstandsvorsitzenden der Quirin Privatbank AG, und Anna Voronina. Schmidt gilt in der Branche als Vorreiter und Querdenker: Vor quirion revolutionierte er bereits zweimal den Bankenmarkt - mit der Gründung des ersten Onlinebrokers, Cortal Consors, und der Gründung der ersten Honorarberaterbank Deutschlands, der Quirin Privatbank AG.



