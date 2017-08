Chinas Schuldenfalle: Kampf um offene Schulden >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Nordkorea-Krise - Irgendwie denkt man... » Mittags Mashup: OMV, Grammer, BMW, RBI,... Chinas Schuldenfalle: Kampf um offene Schulden Immer mehr Schuldner in China kommen in Zahlungsverzug. Was teilweise obskure Folgen hat: So kann bei Online-Krediten ein Nacktbild als Sicherheit dienen. Und eine Gang aus Großmüttern wird zu Schuldeneintreibern.

Den vollständigen Artikel lesen ...