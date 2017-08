Immer mehr Schuldner in China kommen in Zahlungsverzug. Was teilweise obskure Folgen hat: So kann bei Online-Krediten ein Nacktbild als Sicherheit dienen. Und eine Gang aus Großmüttern wird zu Schuldeneintreibern.

"Ich hatte nichts zu tun. Dann ermunterten mich meine Freunde, bei ihnen einzusteigen. Das hat viel Spaß gemacht", erinnert sich eine Großmutter. Spaß, das bedeutete für die arbeitslose Frau aus dem chinesischen Shangqiu, zusammen mit ihren Bekannten säumigen Schuldnern aufzulauern. 30 Frauen, alle älter als 50 Jahre, zählte die Gruppe, die ihre Opfer schlug, sie anspuckte oder sie öffentlich demütigte, befand ein Gericht in der zentralchinesischen Provinz Henan.

Als "Großmütter-Gang" wurde die Gruppe nach dem Gerichtsverfahren landesweit bekannt. Die 14 Anführerinnen wurden bis zu elf Jahren Haft verurteilt. Zwölf der 14 Frauen waren nach der Gerichtsentscheidung vor einer Woche in Berufung gegangen. "Das waren doch nur alte Damen und keine Gangster. Das Urteil ist völlig ...

