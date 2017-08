POTSDAM (dpa-AFX) - In der Debatte um die Zukunft des Berliner Flughafens Tegel wollen die Eigentümer am Mittwochabend zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Das Treffen mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und den Chefs der Finanzressorts von Berlin und Brandenburg solle im Potsdamer Finanzministerium stattfinden, sagte ein Ministeriumssprecher am Montag.

Der Termin sei auf Wunsch Dobrindts um einen Tag verschoben worden. Hintergrund des Treffens ist die Forderung Dobrindts, Tegel auch nach Öffnung des Hauptstadtflughafens dauerhaft weiter zu betreiben. Die offizielle Position der Bundesregierung - genau wie die der Länder Berlin und Brandenburg - ist, dass Tegel nach Eröffnung des BER geschlossen werden soll. Beide Länder hatten deshalb ein Gespräch mit Dobrindt gefordert. Zuerst hatten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" und der "Tagesspiegel" über die Terminverschiebung berichtet./rgo/DP/stb

