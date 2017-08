- Als offizieller Ärmelpartner wird Nexen Tires Logo mit Beginn der 2017/18 Saison auf dem Ärmel vom Manchester City-Spielhemd für alle Spiele der englischen Premier League erscheinen



- Das Unternehmen setzte auch Partnerschaften mit anderen europäischen Sportteams fort, einschließlich der Fußballclubs S.S.C. Napoli und Eintracht Frankfurt sowie des Eishockey-Teams BK Mlada Boleslav



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Nexen Tire, ein führender internationaler Reifenhersteller, kündigte heute die Fortsetzung seiner Sport-Marketinginitiativen auf dem europäischen Markt an. Das Unternehmen wird seine Markenpräsenz durch die erweiterten Partnerschaften mit Europas drei renommiertesten Fußballligen stärken, zu denen Fußballclubs wie der Manchester City Football Club (Manchester City), Eintracht Frankfurt und S.S.C. Napoli zählen.



Nexen Tire verlängerte seine mehrjährige Partnerschaft mit Manchester City im März und wurde der jemals erste offizielle Ärmelpartner der englischen Premier League (EPL). Das Nexen Tire-Logo wird ab der Saison 2017/18 für drei aufeinanderfolgende EPL-Saisons auf dem Ärmel des Manchester City-Spielhemds erscheinen. Nexen Tire, das durch diese Partnerschaft starke Marketingplattformen etabliert, wird verschiedene Marketinginitiativen durchführen, einschließlich des Starts von Fan-Einbindung und Medien-Werbungen, um seine globale Präsenz auszubauen sowie mehr mit Fans und Kunden zu interagieren.



Außerdem führt Nexen Tire seine Sport-Marketinginitiativen für Fußballclubs in Deutschland und Italien fort. Als offizieller Sponsor vom Eintracht Frankfurt der deutschen Bundesliga wird das Unternehmen seine LED-Bildschirmwerbungen und zahlreiche Mobilisierungsprogramme direkt in der Heimatarena vom Eintracht Frankfurt fortsetzen. Die LED-Bandenwerbung wird auch in Italien wieder gestartet, sowie Nexen Tire weiterhin die Werbungen während Heimspielen vom S.S.C. Napoli der italienischen Fußballliga Serie A schalten wird.



Neben Fußballclubs setzte Nexen Tire auch seine offizielle Partnerschaft mit dem BK Mlada Boleslav fort, das führende Eishockey-Team der Tschechischen Republik, wo das Unternehmen eine neue Produktionsanlage baut, deren Inbetriebnahme für 2018 vorgesehen ist. Mit dem Start der neuen Saison im September wird Nexen Tire neben den Tribünen, Spielfeldbanden und Bänken der Heimatarena auch auf den Helmen und Trikots der Spieler zu sehen sein.



"Wir freuen uns darauf, mit dem Start der neuen Sportsaison in Europa einen größeren Markenauftritt zu erzielen", kommentierte Nexen Tire. "Nexen Tires diverses Portfolio an Sport-Marketingaktivitäten und Partnerschaften spiegelt unsere Bemühungen wider, mit Kunden intensiver zu interagieren und zu kommunizieren, wodurch wir auch weiterhin unsere Präsenz auf dem europäischen Markt stärken werden."



Informationen zu Nexen Tire



Nexen Tire, gegründet 1942, ist ein globaler Reifenhersteller mit Hauptsitz in Yangsan in der Provinz Süd-Gyeongsang und in Seoul, Südkorea. Nexen Tire, einer der am schnellsten wachsenden Reifenhersteller der Welt, arbeitet mit 491 Händlern in 141 Ländern auf der ganzen Welt zusammen (Stand Juli 2015) und besitzt drei Produktionsanlagen -- zwei in Korea (Yangsan und Changnyeong) und eine in Qingdao, China. Eine weitere Anlage in Zatec, Tschechische Republik, wird 2018 betriebsbereit sein. Nexen Tire stellt Reifen für PKWs, SUVs und Kleinlaster mit fortschrittlicher Technologie und hervorragendem Design her. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf die Produktion von UHP-Reifen, die auf Hochleistungstechnologien basieren. Nexen Tire liefert OE-Reifen an weltweite Autohersteller in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. 2014 gewann das Unternehmen bei den vier weltweit wichtigsten Design Awards als weltweit erster Reifenhersteller einen Grand Slam. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen http://www.nexentire.com.



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/544596/Press_Release__Nexen _Tire_PHOTO.jpg



OTS: Nexen Tire newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116221.rss2



Pressekontakt: Edelman Korea: Alicia Kim Telefon: +82-2-2022-8253 Mobil: +82-10-9204-0915 E-Mail: alicia.kim@edelman.com



Jiseok Jeon Telefon: +82-2-2022-8220 Mobil: +82-10-9800-1108 E-Mail: jiseok.jeon@edelman.com



Seungok Choi Telefon: +82-2-2022-8246 Mobil: +82-10-4330-6647 E-Mail: seungok.choi@edelman.com



Jane Kim Telefon: +82-2-2022-8212 Mobil: +82-10-4207-4278 E-Mail: jane.kim@edelman.com