Wien - In Brasilien kann Präsident Temer vorerst aufatmen, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM).Trotz substantieller und ziemlich überzeugender Korruptionsindizien - so die Aussage der Ermittlungsbehörden - habe eine Mehrheit des Unterhauses Anfang August gegen ein Korruptionsverfahren vor dem Obersten Gerichtshof gestimmt. Das Parlament habe sich damit gegen den Willen von - laut Umfragen - rund 80% der Brasilianer gestellt. Temers Zustimmungsrate liege sogar nur bei 5%. Doch Apathie und Resignation hätten sich in der Bevölkerung breitgemacht, und so werde der aktuelle Präsident jetzt wohl bis Ende 2018 im Amt bleiben können.

